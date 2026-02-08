Sanremo senza Pucci | minacce e polemiche dopo il sostegno a Meloni il comico si ritira e accusa un clima di odio

Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco di Sanremo. Il comico, che aveva espresso il suo sostegno a Meloni, ha deciso di ritirarsi, accusando un clima di odio e minacce che lo hanno colpito direttamente. La sua scelta ha acceso discussioni e polemiche tra chi critica e chi difende la libertà di espressione.

Andrea Pucci, noto comico italiano, ha rinunciato alla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, scatenando una bufera politica e mediatica che riflette un clima di crescente polarizzazione nel Paese. La decisione, giunta dopo una serie di minacce e insulti ricevuti dal comico e dalla sua famiglia, ha immediatamente sollevato un dibattito acceso sulla libertà di espressione, il ruolo dell’arte e i confini della satira nell’Italia del 2026. L’annuncio, arrivato nella serata di oggi, 8 febbraio, ha colto di sorpresa la Rai, che aveva già pianificato la sua presenza come co-conduttore di una delle serate del festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

