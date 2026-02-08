Sanremo | Lupi ' solidarietà a Pucci politicamente corretto ormai è intolleranza'

A Sanremo, il politico Lupi prende posizione sulla polemica intorno a Pucci. Secondo lui, il politicamente corretto sta diventando troppo rigido e porta all’intolleranza. Lupi dice che non si può trasformare una semplice critica in un’onda di odio. Esprime solidarietà a Pucci, criticando chi usa il politicamente corretto come scusa per attaccare.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Il politicamente corretto sta diventando un recinto d'intolleranza: e' inaccettabile trasformare una critica in una campagna d'odio. Le minacce rivolte in queste ore ad Andrea Pucci e alla sua famiglia sono gravissime. A lui va la mia solidarietà e sarebbe bene che la stessa arrivasse anche dalle opposizioni, che di comici dagli atteggiamenti e dal linguaggio esuberante e colorito, per usare degli eufemismi, se ne intendono, anche se hanno la memoria corta. Per commentare questa storia viene in mente uno storico slogan della sinistra: una risata vi seppellirà”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tredici giorni prima dell'inizio del Festival, si torna a parlare di polemiche.

La premier Meloni esprime solidarietà a Pucci, criticando il clima di intimidazione e odio che sta portando un artista a rinunciare al suo lavoro.

