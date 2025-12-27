Arresto di Hannoun Meloni ringrazia FdI | ora le sinistre che hanno flirtato con Hamas chiedano scusa

Un duro colpo ai fiancheggiatori di Hamas che vivono e ‘militano’ nel nostro Paese, cattivi maestri scambiati per ‘eroici’ difensori della causa palestinese dalle sinistre. Al termine di un’inchiesta durata oltre due anni Polizia e Guardia di Finanza hanno sgominato alcune cellule dormienti in Italia, pronte a colpire sull’onda del conflitto mediorientale. La maxi retata ha condotto a nove arresti. In manette anche Mohammad Hannoun, icona delle sinistre pro Pal. Il presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia è accusato di avere finanziato Hamas e attività terroristiche per mezzo di varie organizzazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

