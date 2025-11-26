Una guerra tutta interna alla maggioranza – ovvero tra la premier Giorgia Meloni e il leader della Lega, Matteo Salvini -, giocata sulla pelle delle donne. È l’estrema sintesi di quanto sta accadendo (o non accadendo) sul ddl sulla violenza sessuale e sul consenso informato, bloccato a sorpresa martedì al Senato dal Carroccio, dopo l’ok ottenuto all’unanimità alla Camera. Ma nella vicenda rientra anche il patto violato, cioè quello stretto dalla Presidente del Consiglio e la segretaria dem, Elly Schlein, che verteva su uno scambio reciproco: via libera al Ddl sul consenso, a fronte del voto positivo delle opposizioni alla legge sul Femminicidio alla Camera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ddl consenso, dopo lo sgambetto alla premier Salvini insiste: "Lascia spazio a vendette personali". E ora Meloni risulta una controparte inaffidabile per le opposizioni