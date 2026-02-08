La premier Meloni supporta Pucci dopo la rinuncia a Sanremo | Clima di intimidazione e odio contro di lui

La premier Giorgia Meloni si schiera a fianco di Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare il ruolo di co-conduttore a Sanremo. Meloni denuncia un clima di intimidazione e odio che avrebbe spinto il comico a fare un passo indietro. La sua solidarietà arriva dopo le polemiche e le pressioni che si sono sollevate intorno alla sua scelta.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua solidarietà nei confronti di Andrea Pucci, dopo la rinuncia da parte del comico alla co-conduzione del Festival di Sanremo.

