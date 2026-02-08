La polemica su Sanremo 2026 esplode ancora, questa volta tra Meloni e le opposizioni. La decisione di coinvolgere Pucci ha diviso profondamente la politica, anche dopo che il comico ha rinunciato all’incarico. La discussione si infiamma sui social e in Parlamento, mentre gli organizzatori cercano di mantenere la calma. Intanto, i fan della musica attendono di capire come si risolverà la situazione.

Non si placa la polemica intorno alla scelta del comico per la kermesse canora nemmeno dopo la rinuncia del diretto interessato. La scelta di Andrea Pucci di co-condurre la terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha innescato un acceso scontro politico. In seguito alle accuse di omofobia e razzismo attribuite a Pucci, il comico ha annunciato la propria rinuncia. Una scelta che ha generato un moto di solidarietà nei confronti del comico milanese da parte degli esponenti del Governo, e in prima persona è intervenuta anche la presidente del Consigilo Giorgia Meloni. Il sostegno del Governo a Andrea Pucci Meloni ha definito 'preoccupante' che nel 2026 un artista possa sentirsi costretto a rinunciare al proprio lavoro per il clima di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, il caso Pucci spacca la politica: è scontro tra Meloni e opposizioni

A meno di tre settimane dall’inizio, il Festival di Sanremo 2026 è ancora tutto da definire.

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026.

