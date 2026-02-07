Melania il film-documentario ottiene 99% su Rotten Tomatoes | Le recensioni sono verificate non sono bot

Il film-documentario su Melania Trump fa discutere. Mentre la critica lo boccia con un 7% di approvazione, gli spettatori lo premiano con un 99%. Le recensioni sono tutte verificabili e non sono scritte da bot. La differenza tra giudizio pubblico e opinionisti è evidente e fa parlare molto sui social e nelle chat.

Il documentario Melania divide come pochi altri titoli recenti, ottenendo un indice di gradimento del 7% dalla critica, ma un 99% dal pubblico. Rotten Tomatoes nega però qualsiasi manipolazione. Quando i numeri raccontano due storie opposte, il dibattito è inevitabile: Melania, il documentario prodotto da Amazon MGM Studios, è diventato un caso mediatico globale per lo scarto abissale tra giudizi critici e reazioni del pubblico, costringendo Rotten Tomatoes a intervenire pubblicamente. Il divario record tra critica e pubblico per Melania Pochi film recenti hanno mostrato una frattura così netta tra chi scrive recensioni professionali e chi acquista un biglietto.

