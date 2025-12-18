Bublik distrugge le palline degli Australian Open mostrando una foto | Dopo 5 minuti sono così

Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP, sfida le aspettative degli Australian Open 2026 con un post ironico e provocatorio. Mostrando una foto delle palline, commenta:

Alexander Bublik, numero 11 della classifica ATP, con un post sprezzante ha criticato le palline che verranno utilizzate per gli Australian Open 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

