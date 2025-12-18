Bublik distrugge le palline degli Australian Open mostrando una foto | Dopo 5 minuti sono così
Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP, sfida le aspettative degli Australian Open 2026 con un post ironico e provocatorio. Mostrando una foto delle palline, commenta:
Alexander Bublik, numero 11 della classifica ATP, con un post sprezzante ha criticato le palline che verranno utilizzate per gli Australian Open 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Alexander Bublik lancia la prima polemica per il 2026: le condizioni delle palle da gioco degli Australian Open
Bublik: “Un top voleva scoprire i consigli che mi diede Djokovic, ma Nole non gliel’avrebbe mai detto” "I tennisti non condividono mai i segreti tra loro". Alexander Bublik ci porta nel dietro le quinte del circuito, raccontandoci quello che succede negli spogliatoi. - facebook.com facebook
