Chi è Marianna Morandi ex di Biagio Antonacci e figlia di un big della musica italiana

Marianna Morandi è l’ex fidanzata di Biagio Antonacci: la loro storia vissuta tra gli anni Novanta ed i primi Duemila ha portato alla nascita di Paolo e Giovanni. Chi l’ex di Biagio Antonacci e madre dei figli Paolo e Giovanni. Stasera il cantautore sarà tra gli ospiti di Gigi e Vanessa Insieme, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nei primi anni Novanta sono quelli che lo portano al primo successo con Liberatemi, terzo lavoro in studio. Nel tour promozionale dell’album incontra Marianna Morandi, figlia di Gianni ed attrice. Dopo vari rumours arrivano le foto di coppia nel 1993 con le prime foto che hanno conquistato le prime pagine dei giornali gossip. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Marianna Morandi, ex di Biagio Antonacci e figlia di un big della musica italiana

