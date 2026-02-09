Mediterraneo | SOS da gommone con 30 persone corsa contro il tempo a 40 miglia da Lampedusa Condizioni meteo avverse

Una barca con una trentina di persone a bordo si trova in difficoltà a 40 miglia da Lampedusa. Le condizioni del mare sono avverse e il tempo stringe. Un’unità di soccorso sta cercando di raggiungere il gommone prima che sia troppo tardi. La corsa contro il tempo è iniziata, i soccorritori sono in mare con urgenza.

Gommone alla Deriva: Una Corsa Contro il Tempo a 40 Miglia da Lampedusa. Un’unità di soccorso è potenzialmente impegnata in una delicata operazione di salvataggio nel Mediterraneo centrale, dopo che un gommone con a bordo circa trenta persone ha lanciato un allarme dalla sua posizione, a 40 miglia dalle coste di Lampedusa. La richiesta d’aiuto, giunta nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, ha immediatamente mobilitato l’attenzione di Alarm Phone, la piattaforma che monitora le rotte migratorie e interviene in situazioni di emergenza. L’episodio riaccende i riflettori sulla fragilità delle traversate nel Mediterraneo e sull’urgenza di un sistema di soccorso efficiente e tempestivo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Lampedusa Mediterraneo Gommone con 30 migranti alla deriva, l’allarme a 40 miglia da Lampedusa Questa mattina un gommone con circa 30 persone a bordo è stato trovato alla deriva nel Mediterraneo, a circa 40 miglia da Lampedusa. Condizioni meteo avverse costringono il rimando di un volo in arrivo a Ancona verso Pescara Un volo in arrivo da una città italiana ha dovuto cambiare rotta e atterrare a Pescara invece che ad Ancona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lampedusa Mediterraneo Argomenti discussi: Naufragi, gennaio di morte; Le vittime del ciclone Harry nel Mediterraneo: Abbiamo trovato due cadaveri, segno evidente di una strage. I migranti salvati da Ocean Viking: Sessanti morti di fame in mare. I libici ignorano SosAltri 113 naufraghi sono stati tratti in salvo sempre ieri sera dall'equipaggio dell'Ocean Viking nelle ore immediatamente successive. «Il nostro team è stato incaricato dalle autorità italiane di ... lastampa.it Migranti, il gommone degli adolescenti con 69 minori non accompagnati. Sono stati soccorsi dall’Ocean Viking al largo della LibiaIl gommone con 69 migranti minorenni non accompagnati alla deriva nel Mediterraneo. La foto è stata scattata dai soccorritori di Sos Mediterranee prima dell'inizio delle operazioni di salvataggio ... ilsecoloxix.it Il Club del Gommone, per la primavera 2026, ha pianificato una nuova missione che vedrà un gommone Zar Formenti modello Naxos 23, motorizzato Suzuki 200 hp, impegnato in un percorso ad anello nel Mediterraneo. La missione durerà complessivamente facebook Migranti, Mediterranea: “Gommone capovolto al largo della Libia, 53 morti tra cui 2 neonati” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.