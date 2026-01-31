Condizioni meteo avverse costringono il rimando di un volo in arrivo a Ancona verso Pescara

Un volo in arrivo da una città italiana ha dovuto cambiare rotta e atterrare a Pescara invece che ad Ancona. Le cattive condizioni meteo all’aeroporto marchigiano hanno impedito il normale arrivo, costringendo i piloti a deviare sul vicino aeroporto abruzzese. Nessuno si è fatto male, ma il cambio di programma ha creato qualche disagio tra i passeggeri.

Un volo in arrivo da una destinazione nazionale è stato costretto a cambiare piano di volo e atterrare all'aeroporto di Pescara a causa di condizioni meteo avverse registrate all'aeroporto di Ancona. L'evento si è verificato nella mattinata di oggi, quando la visibilità nelle zone operative dell'aeroporto marchigiano è scesa drasticamente a causa di nebbia fitta, rendendo impossibile l'atterraggio in sicurezza per l'aeromobile. Le autorità aeroportuali hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza, valutando le opzioni disponibili per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

