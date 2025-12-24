Naufragio al largo della Libia | Solo un sopravvissuto e 116 morti
"Sono 116 le persone che hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025". Lo fa sapere l'ong Sea Watch sui propri account social: nella notte del 19 dicembre una barca con 117 persone a bordo sarebbe colata a picco davanti alle coste libiche. Solo un uomo sarebbe sopravvissuto grazie. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Naufragio a largo della Libia, Sea Watch: «Morti 116 migranti, un solo sopravvissuto»
Leggi anche: Naufragio a largo della Libia, Sea Watch: «Morti 115 migranti, un solo sopravvissuto»
Naufragio al largo della Libia, morti più di 100 migranti - L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. msn.com
Migranti, naufragio al largo della Libia: oltre 100 morti secondo Alarm Phone - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui s ... tg24.sky.it
Naufragio di migranti al largo Libia, per Alarm Phone ci sarebbero 116 morti - Lo afferma Alarm phone che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di sui ... msn.com
Almeno 14 cittadini egiziani sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti irregolari al largo delle coste greche, mentre 13 persone risultano ancora disperse. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano, precisando che il capo della di - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.