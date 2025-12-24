Naufragio al largo della Libia | Solo un sopravvissuto e 116 morti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono 116 le persone che hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025". Lo fa sapere l'ong Sea Watch sui propri account social: nella notte del 19 dicembre una barca con 117 persone a bordo sarebbe colata a picco davanti alle coste libiche. Solo un uomo sarebbe sopravvissuto grazie. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

