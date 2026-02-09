Medicina tradizionale cinese e ricrescita dei capelli | la scienza riscopre un rimedio contro la caduta

La scienza torna a parlare di rimedi vecchi di secoli. Uno studio recente analizza il Polygonum multiflorum, una radice molto usata nella medicina cinese, e scopre come potrebbe aiutare a fermare la caduta dei capelli e stimolare la ricrescita. La ricerca fa luce sui meccanismi biologici dietro questo rimedio naturale.

Approfondimenti su Medicina Tradizionale Cinese

Una modella ha condiviso sui social un video che mostra la ricrescita dei capelli, un anno dopo aver concluso la chemioterapia.

Il 7 febbraio 2026, presso Vibrasonic a Via Roma 44C, si svolgerà un evento dedicato alla Medicina Tradizionale Cinese.

Ultime notizie su Medicina Tradizionale Cinese

Argomenti discussi: Viaggio sonoro sugli elementi della medicina tradizionale cinese il 7 febbraio 2026; Rigenerarsi: il viaggio verso la longevità in salute che unisce occidente e oriente nel cuore della maremma; Punto nascita del Valdarno. Incontri con gli specialisti e visite al ’blocco’ parto; Il cancro si può vincere: gli screening e le pratiche messe a disposizione dall'Ulss9.

