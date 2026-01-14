Viaggio sonoro sugli elementi della medicina tradizionale cinese
Il 7 febbraio 2026, presso Vibrasonic a Via Roma 44/C, si svolgerà un evento dedicato alla Medicina Tradizionale Cinese. “Viaggio sonoro sugli Elementi” è un’esperienza di ascolto immersivo e bagno sonoro, pensata per promuovere il benessere attraverso i suoni e le energie degli elementi fondamentali della medicina cinese. L’appuntamento si svolgerà dalle 20.30 alle 22.
