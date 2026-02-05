L’università internazionale Medea ha aperto l’anno accademico a Malta. La cerimonia ha visto studenti e docenti riuniti per un inizio che punta a formare giovani pronti a lavorare in Africa. Durante l’evento, i rappresentanti hanno sottolineato l’obiettivo di creare un ponte tra Europa e continente africano, puntando su formazione e innovazione. La decisione di aprire questa università mostra come Malta voglia rafforzare i legami con l’Africa e offrire nuove opportunità ai giovani.

Credere nei propri sogni, credere in se stessi e che si può cambiare il mondo. Questo il messaggio che Med.E.A University cerca di lasciare ai giovani che cerca di accompagnare nell’istruzione. Una mission che la stessa rettrice Luigia Melillo, intervistata ai microfoni de Il Difforme, rilancia nella cornice del Casino Maltese. A Valletta, dove si è inaugurato l’anno accademico 2025-2026 e celebrato il decennale dell’istituzione di Pegaso International, che avendo ottenuto l’accreditation come University, si definisce ora secondo il proprio brand Mediterranean between Africa and Europe. Un evento di rilevanza profonda, che pone l’accento sulla necessità che il continente africano rivela, ovvero di come i propri giovani rimangano sul luogo e rimangano sul luogo anche per formarsi e contribuire allo sviluppo locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Medea a Malta inaugura l’anno accademico: l’università internazionale che guarda all’Africa

Approfondimenti su Medea Malta

L’Università Cattolica di Roma ha aperto ufficialmente l’anno accademico con una cerimonia a cui hanno partecipato il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Francesco Rocca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Medea Malta

Argomenti discussi: MED.E.A University inaugura l’anno accademico 2025-2026 a Malta.

MED.EA University celebra il riconoscimento dello status di università malteseLectio Magistralis della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ... msn.com

Med.e.a. university, lectio magistralis del presidente del Parlamento Ue Roberta MetsolaDoppio appuntamento a Malta organizzato da Med.e.a university, ateneo internazionale del Gruppo Multiversity, che inaugura il suo anno accademico 2025-2026 celebrando ufficialmente il recente riconosc ... adnkronos.com

Fai la spesa al Bennet Con i tuoi punti puoi sostenere la ricerca sui disturbi dello spettro autistico dei ricercatori del nostro Baby Lab : ascolta la loro testimonianza... Grazie! #lanostrafamiglia #irccsemedea #dallapartedeibambini #babylab #autismo facebook