Campionati nazionali di Rimini Restart stellare sul tetto d' Italia fa incetta di medaglie

I campionati nazionali di Rimini hanno visto la Restart brillare ancora una volta, confermando la propria leadership nel panorama sportivo italiano. Con un bottino di 69 titoli e 139 medaglie, la squadra si distingue come protagonista indiscussa, consolidando la propria posizione sul tetto d’Italia e dimostrando grande talento e determinazione.

La Restart è ancora una volta sul tetto d'Italia (ben 69 sono i titoli italiani già conquistati e 139 i podi). È questo il verdetto decretato dai campionati nazionali Silver FGI disputati a Rimini dal 5 al 9 dicembre appena trascorsi, con il medagliere delle reggine composto da 4 ori, 3 argenti e.

