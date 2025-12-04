Casa Sollievo comparto in rivolta contro il cambio di contratto | Se necessario ci sarà una marcia su Roma
Le organizzazioni sindacali non hanno alcuna intenzione di sospendere lo stato di agitazione, meno che mai i medici, che anzi, dopo la visita dei giorni scorsi del segretario nazionale Anmirs Donato Menichella, accompagnato da un avvocato, si preparano ad alzare il livello della protesta. A Casa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NUBI SEMPRE PIÙ DENSE SU CASA SOLLIEVO? Medici proclamano lo stato di agitazione e chiedono l'intervento del prefetto. “Scellerata la disdetta del contratto” - facebook.com Vai su Facebook
Epilessia, inaugurata l'Unità Monitoraggio Epilessia con la seconda postazione video-EEG Con questa implementazione il Centro Epilessia #CasaSollievo completa la struttura "hardware" necessaria per operare come centro di riferimento regionale... op Vai su X
OSPEDALE Casa Sollievo disdice il CCNL Sanità Pubblica, esplode la protesta dei lavoratori - Durante l’assemblea sindacale del 3 dicembre 2025, la UIL FPL di Foggia ha denunciato la decisione dell’Ospedale di disdettare il CCNL Sanità Pubblica. Secondo statoquotidiano.it
Stato di agitazione dei lavoratori di 'Casa Sollievo', il dg Gumirato spiega e rassicura: "Non ci saranno decurtazioni degli stipendi" - I motivi del preannunciato passaggio al contratto collettivo nazionale della sanità privata: "Pur offrendo un servizio pubblico da fondi del Servizio Sanitario Regionale, la nostra struttura non ottie ... Si legge su foggiatoday.it
CASA SOLLIEVO Casa Sollievo della Sofferenza cambia contratto e “scoppia la protesta sindacale”: UGL Salute indice lo stato di agitazione - Casa Sollievo della Sofferenza cambia contratto e scoppia la protesta sindacale: UGL Salute indice lo stato di agitazione SAN GIOVANNI ROTONDO – Tensione altissima all’IRCCS Casa Sollievo della Soffer ... Scrive statoquotidiano.it
Epilessia: Casa Sollievo della Sofferenza, mons. Moscone benedice la seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico - Franco Moscone, a impartire ieri pomeriggio la benedizione all’Unità monitoraggio epilessia (Ume) della Neurologia della Casa Sol ... Secondo agensir.it
Casa Sollievo della Sofferenza: firmata la concessione trentennale dell’usufrutto gratuito dell’immobile ospedaliero - E’ stato firmato lo scorso 4 dicembre, nella Sala Consiliare della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’accordo per la concessione trentennale dell’usufrutto gratuito ... Da agensir.it
Ospedali smart d'Italia, Casa Sollievo primo nel Meridione - L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) si riconferma tra gli ospedali italiani censiti nell'annuale classifica "World's Best Smart Hospitals 2026", i migliori ... Si legge su ansa.it