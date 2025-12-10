Benfica-Napoli McTominay ci sarà Cormezz
Il Napoli si prepara ad affrontare questa sera il Benfica in Champions League, con l’incertezza sulle condizioni di Scott McTominay. Dopo aver accusato un risentimento durante la partita contro la Juventus, il centrocampista scozzese potrebbe essere disponibile per la sfida decisiva. La squadra e i tifosi restano in attesa di conferme ufficiali, sperando di poter contare sul contributo di McTominay.
Il Napoli è pronto per affrontare questa sera il Benfica in Champions. C’era apprensione per le condizioni di Scott McTominay che nella gara contro la Juventus aveva risentito di qualche acciecò, pur restando in campo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi scioglie ogni dubbio sulla presenza del centrocampista che ha recuperato completamente “McTominay ci sarà, ha superato gli acciacchi con la gestione delle forze, Conte potrebbe confermare la stessa formazione della sfida contro la Juventus. Un mese dopo la disfatta di Bologna, il Napoli ha un volto diverso, l’ha s ottolineato Conte” Potrebbe interessarti: McTominay scaricato dallo United, a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
