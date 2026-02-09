L’infortunio di McTominay non è grave come si temeva. L’inglese rischiava di saltare molte partite, ma alla fine si è scoperto che potrà rimanere fuori solo per il match contro il Como. Per ora, la sua assenza non preoccupa troppo l’allenatore, che può concentrarsi sugli altri impegni senza preoccupazioni eccessive.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Spalletti post Juve Lazio: «Dobbiamo vivere nelle pressioni. Rigore? Tutti devono essere professionisti! C’è una cosa che crea squilibrio» Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico

Approfondimenti su McTominay Genoa

L'infortunio di Scamacca prosegue a influenzare la sua disponibilità: il calciatore sarà assente nelle prossime partite, tra cui quella contro Bologna e Atalanta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su McTominay Genoa

Argomenti discussi: Infortunio McTominay, le condizioni e i tempi di recupero; Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: Fra un po' gioco io; Polemica Conte: Mercato, vivaio... Se poi ti mancano i giocatori c'è poco da parlare; Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay.

Infortunio McTominay: la decisione di Conte per il ComoScott McTominay resterà a riposo nella sfida di Coppa Italia con il Como: questa la decisione di Antonio Conte sullo scozzese. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello ... tuttonapoli.net

Infortunio McTominay, nulla di grave: cosa filtra in vista di Napoli-ComoL’allarme è scattato a Genova, ma non tutto è perduto. Scott McTominay ha lasciato il campo anzitempo a causa di un fastidio che Antonio Conte ha poi spiegato essere un ... tuttonapoli.net

#Napoli, le condizioni di #McTominay e l'entità dell'infortunio: cosa filtra verso il Como x.com

Infortunio McTominay Le sensazioni in vista di Napoli Como facebook