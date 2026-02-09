Infortunio McTominay sospiro di sollievo per Conte | può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico
L’infortunio di McTominay non è grave come si temeva. L’inglese rischiava di saltare molte partite, ma alla fine si è scoperto che potrà rimanere fuori solo per il match contro il Como. Per ora, la sua assenza non preoccupa troppo l’allenatore, che può concentrarsi sugli altri impegni senza preoccupazioni eccessive.
Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Spalletti post Juve Lazio: «Dobbiamo vivere nelle pressioni. Rigore? Tutti devono essere professionisti! C’è una cosa che crea squilibrio» Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su McTominay Genoa
Infortunio Leao: Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo
Infortunio Scamacca, nuovo stop per la punta: salta Bologna Atalanta! L’entità del problema
L'infortunio di Scamacca prosegue a influenzare la sua disponibilità: il calciatore sarà assente nelle prossime partite, tra cui quella contro Bologna e Atalanta.
Ultime notizie su McTominay Genoa
Argomenti discussi: Infortunio McTominay, le condizioni e i tempi di recupero; Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: Fra un po' gioco io; Polemica Conte: Mercato, vivaio... Se poi ti mancano i giocatori c'è poco da parlare; Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay.
Infortunio McTominay: la decisione di Conte per il ComoScott McTominay resterà a riposo nella sfida di Coppa Italia con il Como: questa la decisione di Antonio Conte sullo scozzese. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello ... tuttonapoli.net
Infortunio McTominay, nulla di grave: cosa filtra in vista di Napoli-ComoL’allarme è scattato a Genova, ma non tutto è perduto. Scott McTominay ha lasciato il campo anzitempo a causa di un fastidio che Antonio Conte ha poi spiegato essere un ... tuttonapoli.net
#Napoli, le condizioni di #McTominay e l'entità dell'infortunio: cosa filtra verso il Como x.com
Infortunio McTominay Le sensazioni in vista di Napoli Como facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.