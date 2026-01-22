McLaren MCL40 raffinata progettazione La nuova monoposto nata a Pasqua 2024

La McLaren MCL40, frutto di una progettazione accurata, rappresenta l’evoluzione della scuderia di Woking. Dopo mesi di sviluppo e test, questa monoposto è pronta a competere in Austria, grazie a una tecnologia avanzata e a strumenti di analisi dinamica all’avanguardia. Un esempio di impegno e precisione, nata a Pasqua 2024, che testimonia la costante ricerca di miglioramento nel mondo delle corse automobilistiche.

Se qualcuno poteva nutrire qualche dubbio sull'effettiva portata della rivoluzione regolamentare in F1 quest'anno, il technical panel organizzato dalla McLaren presso il McLaren Technology Centre di Woking, composto dal team principal Andrea Stella, dal direttore tecnico Rob Marshall e dal direttore tecnico performance Mark Temple, ha tolto ogni residuo dubbio. Di fatto è emerso quanto la programmazione a livello progettuale, ma soprattutto di valutazione iniziale delle soluzioni della MCL40, siano la base per costruire una stagione competitiva. Questa di fatto la visione del team, con Rob Marshall che ha rivelato che le prime linee del progetto della monoposto sono state tracciate intorno a Pasqua del 2024, potendo così entrare progressivamente, senza sottovalutare nessun aspetto, nella progettazione di ogni singolo elemento, fino all'ultimo bullone o cuscinetto, diverso dalla vettura precedente.

