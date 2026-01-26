Livrea camouflage musetto spiovente e schema push rod | i segreti della nuova McLaren
Le prime immagini della McLaren MCL40 mostrano una livrea camouflage e un design con musetto spiovente, caratterizzato dallo schema push rod. Alcuni elementi sono ancora abbozzati, con linee semplici, per preservare il riserbo su dettagli ritenuti strategici dal team. Questa presentazione permette di cogliere gli aspetti principali della vettura, senza svelare troppo, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.
La McLaren ha diffuso questa mattina i primi render della MCL40 nella livrea camouflage a base nera con alcuni inserti cromati con cui scenderà in pista a Barcellona, nel secondo o addirittura nel terzo giorno della sessione di test iniziata questa mattina sul tracciato del Montmelò. Si tratta di render, ma sarebbe corretto parlare quasi di mixed reality. Tutti i team (McLaren compresa) infatti, almeno a giudicare le prime immagini delle rispettive monoposto, potrebbero mescolare elementi che corrispondono effettivamente a quelli che vedremo sulla vettura reale, ad altri, decisamente semplificati, con il chiaro obiettivo di mantenere più a lungo possibile il riserbo, su quei dettagli che vengono considerati strategici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ecco le prime immagini della nuova McLaren MCL40, rigorosamente in livrea "camouflage" per lo shakedown di Barcellona.
