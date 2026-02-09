McKennie super focalizzato dopo il pareggio in Juventus Lazio | il messaggio sui social per i tifosi e l’ambiente – FOTO

Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, Weston McKennie si mostra ancora più concentrato. Il centrocampista americano ha pubblicato un messaggio sui social per rassicurare i tifosi e l’ambiente bianconero, lasciando intendere che il suo impegno non si ferma. Dopo la partita, McKennie ha voluto confermare di essere determinato a lavorare sodo e a migliorare, senza lasciarsi distrarre dai risultati.

Weston McKennie resta focalizzato sul lavoro dopo il pareggio di ieri sera tra la Juventus e la Lazio. Vediamo il suo messaggio sui social. Ancora un Weston McKennie decisivo per la Juventus. Nel pareggio maturato ieri sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, il centrocampista statunitense è stato fondamentale segnando il gol del momentaneo 1-2, che ha permesso alla sua squadra di accorciare le distanze. Il calciatore dunque si rivela sempre più leader tecnico e carismatico della Vecchia Signora. A conferma di ciò è arrivato anche il suo messaggio su Instagram, che, accompagnato dalle foto del match, recita: “Non è il risultato che volevamo, ma continuiamo ad andare avanti!!!” Parole che dunque lasciano trasparire un po’ di rammarico per il risultato, ma che vedono McKennie super focalizzato sul lavoro e sui prossimi impegni bianconeri, a partire dal derby d’Italia con l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie super focalizzato dopo il pareggio in Juventus Lazio: il messaggio sui social per i tifosi e l’ambiente – FOTO Approfondimenti su Juventus Lazio Zhegrova infiamma i tifosi sui social dopo il pareggio di ieri sera allo Stadium. Il messaggio che scalda l’ambiente – FOTO La tensione tra i tifosi si accende sui social dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium. Kalulu scuote l’ambiente dopo il pareggio con la Lazio: il messaggio sui social del difensore francese alla squadra – FOTO Pierre Kalulu ha usato i social per inviare un messaggio diretto ai compagni dopo il pari tra Juventus e Lazio allo Stadium. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Lazio La Juve batte il Benfica con un super McKennie: playoff aritmetici, può sperare nella qualificazione direttaLa Juventus batte il Benfica 2-0 con i gol di Thuram e McKennie nel secondo tempo e conquista la qualificazione matematica ai playoff che può affrontare anche da testa di serie. Prossimo e ultimo ... fanpage.it "Ti posso dare un bacio" Luciano Spalletti sorprende tutti nel post partita di Juventus - Lazio. Il tecnico bianconero abbraccia Federica Zille e le dà un bacio. Perché lo ha fatto facebook Juventus-Lazio, Sarri: "Difficoltà enormi ma la squadra non ha mai mollato" #SkySport #SkySerieA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.