Atletico Madrid Inter tutte le novità sull’infermeria dei colchoneros La scelta su Oblak e Giuliano Simeone

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime sulle condizioni dei calciatori di casa, con le scelte di Simeone sui rientranti dai problemi fisici. La vigilia di Atletico Madrid-Inter si apre con segnali incoraggianti per i Colchoneros, attesi dalla sfida valida per la quinta giornata della League Phase al Riyadh Air Metropolitano. Dopo aver parlato in conferenza stampa, il tecnico argentino Diego Simeone, allenatore simbolo dei madrileni, ha diretto la rifinitura con alcune novità rilevanti in vista del match contro i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da Marça, ci sono due rientri fondamentali: Jan Oblak, portiere sloveno e leader tecnico della squadra, e Giuliano Simeone, attaccante classe 2002 e figlio del Cholo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, tutte le novità sull’infermeria dei colchoneros. La scelta su Oblak e Giuliano Simeone

Champions League, Napoli-Qarabag 2-0 e Bodo Glimt-Juventus 2-3. Punti preziosi per i play-off Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-lea - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid-Inter, in conferenza stampa con Chivu ci sarà Lautaro Martinez @fcin1908it Vai su X

Atletico Madrid, Molina: "L'Inter ha perso il derby, ma è una squadra molto tosta" - Nahuel Molina, difensore dell'Atletico Madrid, era presente assieme al suo allenatore Diego Simeone per presentare la partita che attende domani. Come scrive tuttomercatoweb.com

Inter, Chivu spavaldo in Champions: "L'Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati" - Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro di Champions League in trasferta sul campo dell' Atletico Madrid. Si legge su tuttosport.com

Atletico Madrid, Simeone: "L'Inter con il Milan ha dominato, i loro numeri parlano da soli" - Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro l'Inter, per la 5^. Da tuttomercatoweb.com