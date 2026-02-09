Nuovi documenti sul caso Epstein rivelano come Ghislaine Maxwell abbia finanziato gli ex presidente Bill Clinton. Dai file emersi si scopre che le donazioni sarebbero state parte di un intreccio di rapporti tra Maxwell e figure politiche di alto livello. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre le indagini continuano a scavare nel passato di Maxwell e delle sue connessioni.

Washington, 9 febbraio 2026 – Nuovi documenti relativi al caso Epstein gettano luce su presunti finanziamenti di Ghislaine Maxwell a favore degli ex presidente Bill Clinton. L’ereditiera, attualmente chiamata a deporre davanti al Congresso, avrebbe sostenuto economicamente gli Clinton attraverso donazioni il cui ammontare e la cui natura sono al centro dell’indagine. La vicenda riapre interrogativi sulle connessioni tra la potente rete di Jeffrey Epstein e la classe politica americana. L’attenzione si concentra ora sull’udienza odierna a cui è stata convocata Ghislaine Maxwell. I repubblicani, in particolare, premono affinché l’ex presidente Bill Clinton sia chiamato a testimoniare, seppur a porte chiuse, per chiarire il suo ruolo e la sua conoscenza degli eventi legati al caso Epstein.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caso Epstein

Ghislaine Maxwell, ex socialite britannica condannata negli Stati Uniti per traffico sessuale di minorenni, torna alla ribalta dopo aver presentato una nuova istanza legale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Caso Epstein

Argomenti discussi: Caso Epstein, così Ghislaine Maxwell finanziava i Clinton. Dai file emergono le donazioni; Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il suo regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell; File Epstein, quanti sono e perché suscitano così tanto interesse; Epstein Files, Ghislaine Maxwell e i messaggi a Bill Clinton: Ho una cotta per te. E loda le sue performance.

Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il suo regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine MaxwellLe foto e le mail che collegano la First Lady e il regista del suo documentario alla rete di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein: Bill e Hillary Clinton cambiano idea e accettano di testimoniareCaso Epstein: Bill e Hillary Clinton cambiano idea e accettano di testimoniare davanti alla commissione del Congresso. mam-e.it

I segreti di Jeffrey Epstein tornano a far tremare il mondo. La7 presenta: ‘Surviving – Il caso Epstein - La serie’ Doppio appuntamento Domenica 8 e domenica 15 febbraio Alle 22 su La7 facebook

I segreti di Jeffrey #Epstein tornano a far tremare il mondo. La7 presenta: 'Surviving – Il caso Epstein - La serie' Doppio appuntamento Domenica 8 e domenica 15 febbraio Alle 22 su #La7 x.com