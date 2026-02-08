Il Maxiprocesso 40 anni dopo | i boss tornati a comandare a Palermo e i tesori ancora nascosti

Quarant’anni dopo il Maxiprocesso, la mafia a Palermo sembra più forte di prima. I boss sono tornati a comandare, riorganizzandosi e mantenendo il controllo. Nonostante le condanne e le pene, alcuni criminali sono usciti, si sono riorganizzati e ora guidano ancora le loro attività. La mafia non si è mai davvero spenta, anzi, si è rafforzata nel tempo. I tesori nascosti e le vecchie strategie sembrano tornare in auge, mentre le forze dell’ordine continuano a cercare di tenerli sotto controllo.

Il potere di Cosa Nostra a Palermo, a quarant’anni dal Maxiprocesso, non solo non è stato debellato, ma si è riorganizzato con inquietante efficacia, riportando al comando figure che, pur avendo beneficiato di pene ritenute lievi in passato, sono oggi nuovamente protagoniste di una strategia criminale consolidata. Franco Bonura, arrestato nuovamente nel gennaio 2026, incarna questa resilienza mafiosa, un simbolo di come le dinamiche interne a Cosa Nostra siano capaci di adattarsi e prosperare nonostante i colpi apparentemente decisivi dello Stato. La sua figura, insieme a quelle di altri boss come Mineo, Spadaro e Guttadauro, rappresenta un campanello d’allarme sulla persistenza di un sistema criminale che si rigenera, sfruttando le debolezze del tessuto sociale ed economico siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quarant'anni dal maxiprocesso di Palermo

