Sector Alarm annuncia un maxi piano di assunzioni in Italia. La multinazionale, attiva nel settore dei sistemi di sicurezza domestica dal 2021, punta a espandersi rapidamente. In meno di un anno, ha deciso di aumentare il personale per sostenere la crescita e rafforzare la presenza nel Paese. L’azienda vuole crescere, ma senza fretta, puntando su un’espansione strutturata e mirata.

SECTOR Alarm, multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, in poco più di un anno, ha accelerato il proprio percorso di sviluppo con un ritmo che mostra una chiara ambizione: crescere, ma in modo strutturato. Lo sguardo dell’azienda, proiettato al 2026, prevede in Italia un significativo aumento dell’organico (+35%), l’apertura di 5 nuove sedi e il raggiungimento di una copertura pari all’80% del territorio nazionale, con 32 filiali totali. Un piano di espansione accompagnato anche da un aumento dei livelli occupazionali. Tra dicembre 2024 e dicembre 2025 l’azienda è passata da 237 a 320 persone, con un incremento complessivo del +33% dei dipendenti (130) e del +31% dei collaboratori (190). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maxi piano di assunzioni per Sector Alarm

