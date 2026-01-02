Maxi-concorsi pubblici per lavorare nella pubblica amministrazione | centinaia di assunzioni in Umbria
Con l’inizio del nuovo anno, si presentano numerose opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione attraverso i maxi-concorsi nazionali RIPAM, con specifiche riserve per la regione Umbria. Questi concorsi offrono centinaia di posti per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico, rappresentando un’importante occasione di inserimento lavorativo e stabilità.
Con l’arrivo del nuovo anno si aprono migliaia di opportunità nei concorsi pubblici nazionali RIPAM, con quote dedicate anche alla regione Umbria. Sono, infatti, diversi i bandi presenti sul portale InPA in scadenza a fine gennaio, particolarmente interessanti per diplomati e laureati in cerca di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
