Maxi blitz al mercato Esquilino | trovato pesce non tracciato Sanzioni per oltre 50mila euro

Nell’ambito di un’operazione di controllo al mercato Esquilino, sono stati sequestrati oltre 280 chili di prodotti alimentari non tracciati e sospese sei attività per irregolarità lavorative. Le autorità hanno anche applicato sanzioni per oltre 50.000 euro. L’intervento, avvenuto il 9 gennaio, ha riguardato ispezioni a banchi, magazzini e punti vendita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme.

