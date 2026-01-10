Maxi blitz al mercato Esquilino | trovato pesce non tracciato Sanzioni per oltre 50mila euro
Nell’ambito di un’operazione di controllo al mercato Esquilino, sono stati sequestrati oltre 280 chili di prodotti alimentari non tracciati e sospese sei attività per irregolarità lavorative. Le autorità hanno anche applicato sanzioni per oltre 50.000 euro. L’intervento, avvenuto il 9 gennaio, ha riguardato ispezioni a banchi, magazzini e punti vendita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme.
Oltre 280 chili di prodotti alimentari sequestrati, sei attività sospese per lavoro nero e sanzioni per più di 50mila euro: è questo il bilancio dell'ultimo maxi controllo scattato ieri - 9 gennaio - al mercato Esquilino, dove le autorità hanno passato al setaccio banchi, magazzini e punti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Maxi blitz al mercato Esquilino: sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euro
Leggi anche: I controlli non bastano, al mercato Esquilino la carne si porta ancora nei carrelli e il pesce non è tracciato
Roma – Maxi blitz all’Esquilino: sequestri, licenze sospese e lavoratori in nero al mercato; Anzio – Esplode un’officina: meccanico elitrasportato in ospedale, è grave.
Roma – Maxi blitz all’Esquilino: sequestri, licenze sospese e lavoratori in nero al mercato - L’operazione si è estesa anche al controllo del territorio circostante: oltre 800 persone sono state identificate ROMA – Il mercato dell’Esquilino è fi ... etrurianews.it
Maxi blitz al mercato Esquilino: sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euro - L'ennesimo blitz, a 40 giorni della nostra inchiesta che mostrava la situazione allo sbando dentro e fuori al mercato ... romatoday.it
Blitz interforze al mercato dell'Esquilino, sanzioni per 51mila euro - Sono stati 280 i chili di prodotti alimentari sequestrati e comminate sanzioni per un valore complessivo di oltre 51mila euro. msn.com
Blitz al Mercato Civico di #Sassari: sequestrati 140 kg di pesce La Guardia Costiera scopre irregolarità nella filiera ittica, elevando sanzioni per 7.500 euro e devolvendo il pesce sequestrato in beneficenza x.com
Blitz al Mercato Civico di #Sassari: sequestrati 140 kg di pesce La Guardia Costiera scopre irregolarità nella filiera ittica, elevando sanzioni per 7.500 euro e devolvendo il pesce sequestrato in beneficenza - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.