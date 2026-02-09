Questa mattina all’Antoniano si è svolta la sfida tra appassionati di pasta fatta in casa. I partecipanti si sono sfidati all’ultimo strato di sfoglia, dimostrando che il gesto di preparare la pasta resta un momento di grande condivisione. Alla fine, vittoria per la passione e la solidarietà che hanno animato la gara, tra sorrisi e un pizzico di nostalgia per le tradizioni che non tramontano.

Un gesto antico e carico d’amore. Amore sì, perché preparare la sfoglia è ancora oggi un vero e proprio rito di condivisione, capace di coniugare insieme tradizione, memoria e comunità. Un’eredità rinnovata dalla maestria delle sfogline e degli sfoglini, che ieri mattina, grembiule allacciato e mani infarinate, si sono ritrovati in occasione della nuova edizione de Il Matterello d’Oro – Premio Ivo Galletti, che ha messo a confronto professionisti, amatori e under 30 nella realizzazione della sfoglia tirata secondo la tradizione, vero e proprio pilastro della cultura gastronomica emiliana. A conquistare il primo posto nelle tre rispettive categorie sono state Aida Mucaj, sfoglina della Cantina Bentivoglio, originaria dell’Albania e arrivata nella città felsinea nel 2008, Daniela Morara e la diciottenne Sara Piselli, che hanno saputo incantare la giuria con la loro abilità e destrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matterello d’Oro. Sfida all’ultima sfoglia. All’Antoniano vincono passione e solidarietà

Il Premio 'Matterello d'Oro' valorizza l'arte tradizionale della sfoglia fatta a mano, simbolo di Bologna e patrimonio culturale.

Sono aperte le pre-iscrizioni per il Matterello d'Oro, l'evento dedicato agli appassionati di pasta fatta a mano.

