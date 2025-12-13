Matterello d’Oro Aperte le pre-iscrizioni Ecco come aderire
Sono aperte le pre-iscrizioni per il Matterello d’Oro, l’evento dedicato agli appassionati di pasta fatta a mano. Ideato da Ivo Galletti, rappresenta un punto di incontro tra sfogline e sfoglini, celebrando la tradizione e l’arte della preparazione della sfoglia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera valorizzare questa antica tecnica culinaria.
Tornano le sfogline e gli sfoglini protagonisti del Matterello d’Oro. L’evento, che è stato ideato da Ivo Galletti, è un punto di riferimento per gli amanti della sfoglia fatta a regola d’arte. L’appuntamento è per domenica 8 febbraio 2026, all’ Antoniano di Bologna in via Guido Guinizelli 3. Le pre-iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate al seguente link: https:www.antoniano.itmatterello-doro. Quest’anno, la quota di partecipazione sarà di 10 euro e garantirà due pasti caldi per chi ha perso tutto e chiede aiuto. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano cimentarsi nel tirare la sfoglia perfetta, con la possibilità di partecipare a tre categorie: professionisti, amatori e under 30. Ilrestodelcarlino.it
Matterello d’Oro. Aperte le pre-iscrizioni. Ecco come aderire - Tornano le sfogline e gli sfoglini protagonisti del Matterello d’Oro. msn.com
Iscrizioni aperte per la notte dei pupazzi! Portate il vostro pupazzo preferito in biblioteca: leggeremo una storia tutti insieme, dopodiché lui resterà a dormire qui in compagnia degli altri amici di pezza. Il mattino seguente, martedì 23, tornerete a prenderlo - facebook.com facebook