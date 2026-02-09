Matteo Paolillo l' attore di Mare Fuori arriva al Multiplex Giometti per presentare Io+Te

Matteo Paolillo arriva ad Ancona per presentare il suo nuovo film. Venerdì 13 febbraio, l’attore di Mare Fuori sarà al Multiplex Giometti alle 20. Presenterà

Il film è stato girato interamente nelle Marche e le riprese, durate 25 giorni, hanno interessato i comuni di Osimo, Porto Recanati, Loreto, Sirolo, Ancona e Numana. Al cinema l'incontro con l'attore e i produttori ANCONA- L’attore Matteo Paolillo, il celebre Edoardo Conte della serie tv di successo Mare Fuori, sarà ad Ancona venerdì 13 febbraio al Multiplex Giometti, alle ore 20, per presentare il nuovo film Io+Te, diretto da Valentina De Amicis. La proiezione sarà aperta da un incontro condotto dal presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission Andrea Agostini a tu per tu con Matteo Paolillo e con i produttori del nuovo film Roberto Venuso e Federica Artiano della Genesis S.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Matteo Paolillo è un attore italiano noto per il ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori.

