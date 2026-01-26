Chi è Matteo Paolillo star di Mare Fuori

Matteo Paolillo è un attore italiano noto per il ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori. La sua carriera si è sviluppata attraverso studio, teatro e musica, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama televisivo. Con un percorso di formazione e esperienza sul campo, rappresenta una delle figure emergenti della nuova scena artistica italiana.

Matteo Paolillo è uno dei volti più amati della nuova generazione di attori italiani. Il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato grazie al ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori, ma dietro quel personaggio intenso e tormentato c’è un percorso artistico costruito con studio, teatro, musica e tanta gavetta. Attore, cantante e performer, Paolillo ha saputo trasformare il successo televisivo in un trampolino per una carriera più ampia e sfaccettata. Chi è Matteo Paolillo, la carriera. Matteo Paolillo è nato il 6 ottobre 1995 a Salerno. Cresciuto in Campania, si è avvicinato molto presto al mondo della recitazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

MATTEO PAOLILLO - MARE FUORI (LIVE 2023) Sigla della serie tv Mare fuori

Jacqueline travolge Ultimo, spunta il nome di Matteo Paolillo: rivelazioni di Parpiglia scuotono il gossip italianoJacqueline avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo, le parole di Parpiglia: Non posso essere smentitoLa ricostruzione del presunto tradimentoIl ... assodigitale.it

Io+Te: il film con Matteo Paolillo sulle relazioni moderneAl cinema dal 5 febbraio Io+Te di Valentina De Amicis: Matteo Paolillo ed Ester Pantano in una storia su amore, maternità e crisi di coppia. lagazzettadellospettacolo.it

#MatteoPaolillo ed #EsterPantano sono una coppia innamorata in #IopiùTe, che arriverà nelle sale #UCICinema il 5 febbraio distribuito da Artimagiche Film. Il film di Valentina De Amicis, di cui oggi vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva, racconta un am facebook