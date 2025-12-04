Coppa Italia il Bologna ribalta il Parma nel finale | Castro porta i rossoblù ai quarti

Il Bologna supera 2-1 il Parma al Dall'Ara e vola ai quarti di Coppa Italia. Nel primo tempo meglio il Parma, che passa in vantaggio al 13' con Adrian Benedyczak. La squadra di Italiano, poco brillante, al primo tentativo trova il pareggio al 38' grazie a Jonathan Rowe. Nella ripresa i rossoblù aumentano la pressione ma sono i ducali ad avere la migliore occasione con Lovik. Quando i rigori sembravano ormai prossimi, ci pensa Santiago Castro all'89' a mettere in rete di testa un cross di Holm. Il Bologna, campione in carica, attende ora ai quarti, la vincente di Lazio-Milan, in programma stasera all'Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coppa Italia, il Bologna ribalta il Parma nel finale: Castro porta i rossoblù ai quarti

