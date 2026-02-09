LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gu e Gremaud di un altro pianeta!

Questa mattina alle Olimpiadi si sono svolte le gare di freestyle e slopestyle femminile. Gu e Gremaud hanno stupito tutti con le loro performance, sembrano davvero di un altro pianeta rispetto alle altre concorrenti. Muir, invece, si trova attualmente in sesta posizione con 63 punti, e per lei sarebbe una grande delusione chiudere così. La competizione è ancora aperta, e tutto può cambiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 E’ sesta per ora Muir con 63 punti. Sarebbe una delusione enorme concludere in questa posizione per lei. 13.18 Kirsty Muir cerca di risalire la classifica dopo una prima run disastrosa! Anche stavolta però un atterraggio sbagliato nel penultimo salto le compromette un punteggio alto. La britannica avrà tantissima pressione nell’ultima run! 13.16 Sale di tono in questa run Krumme! Run davvero originale e complicata, che però viene macchiata da una caduta nell’ultimo salto! Rimane dietro l’azzurra la giovane a stelle e strisce. 13.14 Altra caduta! Stavolta è Karava ad andare a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gu e Gremaud di un altro pianeta! Approfondimenti su Freestyle Slopestyle LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter per stupire Questa mattina si terrà la finale femminile di slopestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter in finale nel femminile, alle 14.00 tocca a Tabanelli Questa mattina si sono svolte le qualificazioni di slopestyle femminile alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Freestyle Slopestyle Argomenti discussi: LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter per stupire; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter va sul sicuro nella prima runCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Cade la cinese Liu nella sezione centrale dei rail. Run inutile per l'asiatica che al momento rimane però ... oasport.it Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orario finale slopestyle donne, tv, streaming, italiani in garaOggi lunedì 9 febbraio si assegnano le prime medaglie nello gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia ... oasport.it LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter per stupire - x.com In palio medaglie nella combinata maschile a squadre di sci alpino, nello slopestyle femminile di sci freestyle, nei 1000 metri femminili di speed skating, nel big air femminile di snowboard e nel trampolino piccolo maschile di salto con gli sci #SportMediaset facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.