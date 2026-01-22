He-Man torna al cinema | il trailer di Masters of the Universe svela Skeletor e la nuova origine dell’Eroe

È stato pubblicato il trailer di Masters of the Universe, il nuovo adattamento live-action dedicato a He-Man. Il video presenta i personaggi principali, tra cui Skeletor, interpretato da Jared Leto, e offre una prima panoramica sulla nuova origine dell’eroe. Questo film rappresenta un aggiornamento della celebre saga, portando sul grande schermo un’interpretazione moderna e fedele ai personaggi classici.

Il trailer di Masters of the Universe è una realtà e offre il primo quadro concreto del nuovo adattamento live-action dedicato a He-Man, interpretato da Nicholas Galitzine, con Jared Leto nei panni di Skeletor, il famoso villain. Nel trailer – anticipato da un breve teaser – compaiono Prince Adam, interpretato da Nicholas Galitzine, e alcuni dei suoi alleati storici: Man-At-Arms, Teela e Battle Cat, nella sua forma di Cringer realizzata in computer grafica. L'eletto, esiliato sulla terra per protezione dalla madre, scopre il suo destino e, in un mix di epicità e umorismo, ritrova la strada di casa grazie alla sua spada, rinvenuta in un negozio di robivecchi.

