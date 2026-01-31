Report nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay

Una polemica esplode dopo la pubblicazione di uno scambio di messaggi tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Il giornale diretto da Tommaso Cerno ha pubblicato le chat di WhatsApp, scatenando reazioni e dubbi sulla natura di quelle conversazioni. La vicenda sta facendo discutere nel mondo dell’informazione e tra gli utenti sui social.

(Adnkronos) – E' polemica sullo scambio di whatsapp tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, pubblicato dal "Giornale" diretto da Tommaso Cerno. I messaggi delle chat tra il conduttore di Report e l'imprenditrice campana sono finiti agli atti dell’inchiesta della Procura di Roma sul cosiddetto Boccia-gate, visto che è stata proprio la trasmissione di Raitre a mandare in onda l’audio della conversazione tra l'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie. "Le chat depositate dai pm tracciano la genesi di quel rapporto Ranucci-Boccia, sfociato nella messa in onda, l’8 dicembre 2024, dell’audio privato", scrive "il Giornale", che ne riporta poi diversi stralci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Ranucci Boccia

Le chat tra Ranucci e Boccia sollevano dubbi su una presunta lobby gay di destra che controlla le notizie.

Si torna a parlare delle chat tra Ranucci e Boccia nell’ambito dell’affaire Sangiuliano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ranucci Boccia

Argomenti discussi: Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire Sangiuliano; Le chat tra Maria Rosaria Boccia e Report nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano; Ranucci, annullata sanzione del Garante sul caso Sangiuliano: Legittimo trasmettere l'audio tra l'ex ministro e la moglie; Le chat Ranucci-Boccia: Imbastiamo il nostro lavoro?. Quelle trame contro la Meloni.

Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gayChiede che venga fatta piena chiarezza sulle chat tra la Boccia e Sigfrido Ranucci e che si apra una riflessione seria e responsabile sul rapporto tra informazione, politica e tutela della sfera ... adnkronos.com

Le chat di Ranucci e Boccia sulla lobby gay di destra che controlla l’informazioneE qui arrivano le chat. Alle 21.29 Boccia scrive così a Ranucci: «Ho visto Cerno all’Aria che tira… è davvero scandaloso». Il conduttore di Report la avvisa: «Quello è un altro del giro… giro gay, per ... open.online

’ ` ´ . Se emergono chat e rapporti ambigui tra il giornalista del servizio pubblico Ranucci e l'imprenditrice Boccia, indagata per stalking e lesioni, chi si erge a paladino della tr - facebook.com facebook

Quelle chat Ranucci-Boccia nell’affaire Sangiuliano. Leggi l'articolo x.com