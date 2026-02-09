Marvel’s Wolverine il PlayStation Store suggerisce una nuova finestra di lancio

Il PlayStation Store ha suggerito una possibile data di uscita per Marvel’s Wolverine. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma il sito indica una finestra di lancio ancora da definire. I fan del personaggio hanno iniziato a fare speculazioni, sperando in un’uscita vicina. La notizia ha già fatto discutere tra gli appassionati, pronti a segnare il calendario non appena arriveranno dettagli più precisi.

Una possibile novità sulla finestra di lancio di Marvel’s Wolverine arriva direttamente dal PlayStation Store. Ebbene sì, nelle ultime ore, la versione latinoamericana dello store digitale Sony ha riportato un periodo di uscita più preciso rispetto a quanto comunicato finora. Il dettaglio ha attirato l’attenzione perché si discosta, almeno in parte, dalle indicazioni ufficiali precedenti. Al momento non si tratta di un annuncio formale, ma l’informazione sta alimentando nuove ipotesi sul debutto dell’atteso titolo Insomniac Games. Fino a oggi, Marvel’s Wolverine è sempre stato indicato come in arrivo nell’autunno del 2026, una finestra ampia che va indicativamente da fine settembre a dicembre. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marvel’s Wolverine, il PlayStation Store suggerisce una nuova finestra di lancio Approfondimenti su Marvel Wolverine Marvel’s Wolverine, una battuta sembra confermare la presenza di Daredevil Un semplice post di Insomniac Games ha scatenato subito le chiacchiere tra i fan. Marvel’s Wolverine, una battuta di Insomniac sembra confermare la presenza di Daredevil Insomniac Games ha pubblicato un’immagine di Marvel’s Wolverine con una battuta semplice, ma che ha scatenato subito le voci sulla possibile presenza di Daredevil nel gioco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Marvel Wolverine Argomenti discussi: Marvel's Wolverine potrebbe uscire tra luglio e settembre 2026; Marvel's Wolverine, una battuta sembra fare riferimento a Daredevil; Marvel's Wolverine su PS5: Insomniac lancia indizi sulla presenza di un celebre eroe; Marvel’s Wolverine: trapela il periodo di uscita dal PlayStation Store. Marvel’s Wolverine: il PlayStation Store restringe la finestra di lancioUna possibile indicazione più precisa sull’uscita di Marvel’s Wolverine potrebbe essere arrivata in modo inatteso. Nelle scorse ore, il PlayStation Store latinoamericano ha aggiornato la descrizione d ... 4news.it Marvel’s Wolverine potrebbe arrivare prima del previsto: il PlayStation Store fa trapelare il periodo di uscitaNuove indiscrezioni accendono l’hype attorno a Marvel’s Wolverine: l’attesissima esclusiva potrebbe arrivare prima del previsto. vgmag.it Sullo store italiano si legge che "Marvel's Wolverine approderà su PlayStation 5 nell'autunno 2026" mentre il PlayStation Store latinoamerica parla di un lancio previsto per il terzo trimestre 2026, ovvero nel periodo che va dal primo luglio al 30 settembre. E se facebook Dopo anni, il PlayStation Store ha finalmente reintrodotto una funzione molto richiesta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.