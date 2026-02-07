Marvel’s Wolverine una battuta sembra confermare la presenza di Daredevil

Un semplice post di Insomniac Games ha scatenato subito le chiacchiere tra i fan. La casa di produzione ha pubblicato un’immagine di Marvel’s Wolverine, accompagnata da una battuta che ha fatto pensare a qualcosa di più. In molti hanno subito ipotizzato che dietro quelle parole ci sia un indizio sulla presenza di Daredevil nel gioco. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore, alimentando le discussioni tra chi aspetta con ansia novità sui prossimi titoli Marvel.

Un singolo post è bastato per riaccendere le speculazioni. Insomniac Games ha pubblicato un'immagine di Marvel's Wolverine accompagnata da una battuta apparentemente innocua, che però ha attirato subito l'attenzione della community. Il riferimento linguistico, sottile ma mirato, sembra chiamare in causa Daredevil, uno dei personaggi Marvel più richiesti dai fan. In assenza di annunci ufficiali, l'episodio conferma però quanto l'universo narrativo costruito dallo studio sia osservato nei minimi dettagli. E quanto ogni parola possa trasformarsi in un indizio. La frase condivisa da Insomniac gioca sull'ambiguità tra "claws" (artigli) e "clause" (clausola), termini che in inglese hanno la stessa pronuncia.

