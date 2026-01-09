L' arena di Santa Giulia si accende per i giochi | iniziato il test in vista delle olimpiadi

Da milanotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura. Attualmente, ospita le final four del campionato Ihl Serie A e della Coppa Italia, confermando il suo ruolo come centro di eventi sportivi di rilievo. Queste fasi di prova sono fondamentali per garantire la piena operatività in vista delle future competizioni internazionali.

L’arena di Santa Giulia entra ufficialmente in funzione ospitando le final four del campionato Ihl serie A e della Coppa Italia. L’impianto, costruito per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sarà operativo per la prima volta fino a domenica 11 gennaio, come spiegato dal Ministero delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Olimpiadi, dall’Arena di Santa Giulia alle grandi infrastrutture: ecco perché tra ritardi e extracosti i Giochi invernali rischiano di essere un salasso

Leggi anche: Il 9 gennaio apre al pubblico la Santa Giulia Ice Hockey Arena: primo test le Final Four di serie A

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano - Cortina, lo slalom dell'ultimo mese parte dal test del ghiaccio per l'Arena di Santa Giulia.

arena santa giulia accendeRoad to Milano Cortina 2026: il debutto della Santa Giulia Ice Hockey Arena - La newsletter di avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali. adnkronos.com

arena santa giulia accendeNasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci - Tra sabato e domenica le Milano Hockey Finals assegneranno lo scudetto e la Coppa Italia: biglietti accessibili, il campo di gioco è in regola ma più corto rispetto agli standard di riferimento nordam ... corriere.it

arena santa giulia accendeL’hockey all’Arena Santa Giulia ad Assago il pattinaggio artistico - Tra gli impianti più vicini a Pavia c’è sicuramente la nuovissima Arena Santa Giulia, nella zona di Milano Rogoredo. laprovinciapavese.gelocal.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.