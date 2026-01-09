L' arena di Santa Giulia si accende per i giochi | iniziato il test in vista delle olimpiadi

L’arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura. Attualmente, ospita le final four del campionato Ihl Serie A e della Coppa Italia, confermando il suo ruolo come centro di eventi sportivi di rilievo. Queste fasi di prova sono fondamentali per garantire la piena operatività in vista delle future competizioni internazionali.

Nasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci - Tra sabato e domenica le Milano Hockey Finals assegneranno lo scudetto e la Coppa Italia: biglietti accessibili, il campo di gioco è in regola ma più corto rispetto agli standard di riferimento nordam ... corriere.it

L’hockey all’Arena Santa Giulia ad Assago il pattinaggio artistico - Tra gli impianti più vicini a Pavia c’è sicuramente la nuovissima Arena Santa Giulia, nella zona di Milano Rogoredo. laprovinciapavese.gelocal.it

Hockey, inaugura la Milano Santa Giulia Arena: chissà se le Olimpiadi faranno rinascere la passione di 102 anni fa - facebook.com facebook

Nasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.