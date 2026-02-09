Martin pronto per i test in Thailandia | attesa solo l' ok finale dei medici

Martin si prepara per i test in Thailandia. Dopo aver ricevuto l’ok dai medici, può tornare ad allenarsi e riprendere le sessioni di allenamento. La sua condizione sembra in miglioramento, e l’obiettivo è essere pronto per le prossime gare.

Un aggiornamento medico fornisce una lettura chiara sullo stato di forma e recupero di Jorge Martín, con l'autorizzazione a tornare in allenamento e a partecipare ai test ufficiali di inizio stagione in Thailandia. Dopo interventi mirati alla mano sinistra e alla spalla destra e un periodo di riabilitazione, il pilota si prepara al rientro in pista. La visita di controllo è stata eseguita presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid. l’esito è stato positivo e il pilota ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare verso Buriram, dove il 21 e 22 febbraio si svolgeranno i test ufficiali della MotoGP. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La stagione 2026 prende forma con Jorge Martín che si prepara a testare la RS-GP26 in Thailandia.

Questa mattina a Barcellona i test della Formula 1 sono entrati nel vivo.

