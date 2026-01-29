LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel vola lavoro per Leclerc Attesa per l’Aston Martin

Questa mattina a Barcellona i test della Formula 1 sono entrati nel vivo. George Russell ha già segnato i tempi migliori, mentre Leclerc lavora sul settaggio della sua vettura. L’attenzione ora si sposta sull’arrivo dell’Aston Martin, che potrebbe fare il suo debutto ufficiale tra pochi minuti. La giornata promette colpi di scena e novità per gli appassionati di velocità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Forse ci siamo davvero. Tra pochi minuti potrebbe essere il momento dell'Aston Martin. In rete si registra un'attesa davvero spasmodica per la vettura britannica. 16.05 Le parole di Lando Norris raccolte da F1Tv: " Queste auto sono d iverse. Non è un passo da gigante, . ma in alcuni ambiti rappresenta una sfida ancora più grande. Bisogna capire meglio la batteria e il motore. Ci vorrà ancora tempo per capire come gestirli al meglio". 16.00 Russell ha effettuato il giro più veloce di questi giorni, ripetiamo il crono:1'16"928, effettuato su gomme morbide.

