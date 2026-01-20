Carnevale 2026 tutte le date | quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date variabili a seconda del calendario e delle tradizioni locali, come il rito romano e quello ambrosiano. In generale, il periodo di festeggiamenti comprende le settimane precedenti il Martedì Grasso, che quest’anno cade il 17 febbraio. Conoscere le date precise è importante per organizzare eventi, sfilate e manifestazioni legate a questa tradizione.

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Le date, in quanto festività mobile, cambiano ogni anno e c'è un'ulteriore differenza tra rito romano e ambrosiano. Quest'anno il periodo carnevalesco inizia il 12 febbraio col Giovedì Grasso e finisce il 17 febbraio col Martedì Grasso; l'effettiva domenica di Carnevale è invece il 15 febbraio.

Tutte le ricette di Carnevale regionali da non perdere: chiacchiere, struffoli, castagnole, acciuleddi, arrubiolus, sfinci di riso, zeppole.

