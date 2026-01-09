Fra buche code interminabili e autovelox l' incubo per chi dall' entroterra vestino deve arrivare lungo la costa
Chi si muove dall'entroterra vestino verso la costa di Pescara e Montesilvano affronta spesso sfide legate a traffico, buche e autovelox. Le tratte più critiche si verificano durante le ore di punta, rendendo il viaggio più lungo e complicato. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione per ridurre disagi e arrivare a destinazione in sicurezza.
Non hanno vita facile, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, coloro che devono raggiungere la costa, ovvero Pescara e Montesilvano, dall'entroterra vestino. Che siano pendolari che quotidianamente percorrono il tragitto da comuni come Moscufo, Pianella, Collecorvino, Loreto Aprutino o. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
