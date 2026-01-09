Fra buche code interminabili e autovelox l' incubo per chi dall' entroterra vestino deve arrivare lungo la costa

Chi si muove dall'entroterra vestino verso la costa di Pescara e Montesilvano affronta spesso sfide legate a traffico, buche e autovelox. Le tratte più critiche si verificano durante le ore di punta, rendendo il viaggio più lungo e complicato. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione per ridurre disagi e arrivare a destinazione in sicurezza.

