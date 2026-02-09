Marshals | CBS accelera green light alla stagione 2 prima del debutto della serie spin-off di Yellowstone

CBS ha deciso di anticipare i tempi e ha dato il via libera alla produzione della seconda stagione di “Marshals” prima ancora che la prima vada in onda. La serie, spin-off di Yellowstone, debutterà il 1° marzo 2026, ma la rete ha già avviato i lavori per la seconda stagione, che arriverà in anticipo rispetto alle aspettative.

CBS ha deciso di accelerare i tempi per il sequel di Yellowstone, "Marshals", commissionando la writers' room per la seconda stagione prima ancora del debutto della prima, previsto per il 1° marzo 2026. La serie, che vede protagonista Kayce Dutton nel suo nuovo ruolo di Marshal degli Stati Uniti, rappresenta una scommessa ambiziosa per il network, che punta a espandere l'universo narrativo di Yellowstone attraverso nuove prospettive e personaggi. La decisione di CBS di investire così rapidamente in una seconda stagione di "Marshals" testimonia la fiducia che il network ripone nel potenziale del franchise di Yellowstone.

