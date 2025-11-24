Nel mese di marzo debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie con al centro Kayce Dutton e le prime scene anticipano azione e molti rischi. CBS ha condiviso online il primo trailer della serie Y: Marshals, il nuovo spinoff di Yellowstone che debutterà sugli schermi americani nel mese di marzo. Il protagonista degli episodi sarà Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton e la storia riprenderà da dove si era interrotta nello show principale. Cosa racconterà Y: Marshals Nel video condiviso online si sente infatti Kayce dichiarare che ha lottato ogni giorno per liberarsi dal peso legato al suo passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yellowstone ritorna in tv con lo spinoff Y: Marshals, ecco il trailer della serie con Luke Grimes