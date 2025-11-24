Yellowstone ritorna in tv con lo spinoff Y | Marshals ecco il trailer della serie con Luke Grimes
Nel mese di marzo debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie con al centro Kayce Dutton e le prime scene anticipano azione e molti rischi. CBS ha condiviso online il primo trailer della serie Y: Marshals, il nuovo spinoff di Yellowstone che debutterà sugli schermi americani nel mese di marzo. Il protagonista degli episodi sarà Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton e la storia riprenderà da dove si era interrotta nello show principale. Cosa racconterà Y: Marshals Nel video condiviso online si sente infatti Kayce dichiarare che ha lottato ogni giorno per liberarsi dal peso legato al suo passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Y: Marshals, il prossimo spin-off di Yellowstone di Taylor Sheridan ha fissato la data di uscita per marzo 2026 - off di Yellowstone firmato Taylor Sheridan, atteso per marzo 2026. Lo riporta cinefilos.it
The Madison, Michelle Pfeiffer protagonista dello spinoff di Yellowstone - L'attrice candidata tre volte ai premi Oscar sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie tv, che seguirà le vicende di una famiglia di New York nella valle del Madison River, in Montana Una ... Secondo tg24.sky.it
Marshals: A Yellowstone Story - Marshals: A Yellowstone Story, scheda della Serie TV con Luke Grimes, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere la Serie in TV e in Streaming online. comingsoon.it scrive