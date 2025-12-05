Juve Primavera Padoin presenta il derby | Partita speciale ma c’è un aspetto che bisogna tenere in considerazione Poi svela un dettaglio sulla preparazione

Juve Primavera, Padoin presenta il derby: «Partita speciale ma.». Le dichiarazioni dell’allenatore in vista della sfida contro il Torino. Domani alle ore 11:00 la Juve Primavera scenderà in campo all’Allianz Training Center di Vinovo per affrontare il Torino nel Derby della Mole valido per la quattordicesima giornata di Primavera 1. Il tecnico Simone Padoin ha presentato così uno dei match più attesi dell’anno. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DERBY – «A mio avviso, questa è una partita speciale, ma è fondamentale approcciarla con la giusta tranquillità e lucidità. È un aspetto che ho notato l’anno scorso, anche osservando i derby delle categorie giovanili, come l’Under 17 e l’Under 16: percepisco che questa partita si senta in modo particolare, per questo motivo ho cercato di impostare una settimana molto serena, pur facendo comprendere l’importanza dell’appuntamento, senza però caricarlo eccessivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin presenta il derby: «Partita speciale, ma c’è un aspetto che bisogna tenere in considerazione». Poi svela un dettaglio sulla preparazione

