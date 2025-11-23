Galli dice la sua sulla sfida di domani | Il derby sarà difficile ma il Milan ha le carte in regola per lottare
Inter News 24 Galli, ex difensore del Milan, ha parlato del derby analizzando la preparazione dei rossoneri e le potenzialità della squadra. Intervistato da Sportmediaset, Filippo Galli, storico difensore del Milan, ha analizzato la preparazione della squadra rossonera in vista del derby contro l’Inter. Secondo l’ex giocatore, il Milan arriva alla partita con una maggiore consapevolezza rispetto alla stagione passata, quando la squadra sembrava più fragile: «Arriva bene, con la consapevolezza di essere una squadra che quest’anno, al contrario dello scorso, può vincere con chiunque. La stagione passata, invece, si aveva la sensazione che si potesse perdere con tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
C’è chi dice che il calcio sia una questione di piedi. Per alcuni di noi, invece, è sempre stato anche...una questione di dita. CONTINUA A LEGGERE l’articolo di Franco Morabito nel blog “La complessità del calcio”. https://www.filippogalli.com/2025/11/14/il-calc - facebook.com Vai su Facebook
"SERR EDIL S.N.C. DI RAMONDETTI CLAUDIO E GALLI ALESSANDRO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Logiman Broni vs Galli: Sfida Cruciale per l'Accesso alla Finale A1 - La Galli deve vincere contro Logiman Broni per continuare il sogno della finale A1. Lo riporta lanazione.it