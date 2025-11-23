Galli dice la sua sulla sfida di domani | Il derby sarà difficile ma il Milan ha le carte in regola per lottare

Inter News 24 Galli, ex difensore del Milan, ha parlato del derby analizzando la preparazione dei rossoneri e le potenzialità della squadra. Intervistato da Sportmediaset, Filippo Galli, storico difensore del Milan, ha analizzato la preparazione della squadra rossonera in vista del derby contro l’Inter. Secondo l’ex giocatore, il Milan arriva alla partita con una maggiore consapevolezza rispetto alla stagione passata, quando la squadra sembrava più fragile: «Arriva bene, con la consapevolezza di essere una squadra che quest’anno, al contrario dello scorso, può vincere con chiunque. La stagione passata, invece, si aveva la sensazione che si potesse perdere con tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com

