La Honda ha mostrato segnali di miglioramento durante i test collettivi a Sepang. Nei primi giorni, i piloti hanno confermato di aver fatto passi avanti, anche se la strada per tornare ai vertici resta lunga. La squadra giapponese punta a recuperare terreno, ma i risultati ancora non sono definitivi.

Nei test collettivi di Sepang, Honda ha mostrato segnali concreti di crescita, segnando passi avanti significativi e offrendo indicazioni utili per il confronto con la concorrenza. Le prove hanno evidenziato progressi mirati su diversi aspetti del pacchetto tecnico, mentre le condizioni meteo hanno influito sull’esito dei time attack e sulla lettura generale delle performance. Durante la seconda giornata, l’attenzione si è focalizzata sul recupero di punti di forza e sull’analisi delle nuove componenti portate in pista. Il miglior tempo della giornata è stato firmato da Joan Mir, che ha acceso l’ottimismo iniziale nel confronto con la Ducati, ma la sessione conclusiva ha riportato la situazione su valutazioni più prudenti, con le rosse che hanno mostrato tutto il loro potenziale e la RC213V che è tornata a occupare una posizione centrale nel gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marini: "La Honda ha fatto progressi, ma la strada per la vetta è ancora lunga

