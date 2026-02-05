In Italia, tra i sette e gli otto milioni di persone si occupano di assistenza a familiari non autosufficienti o malati cronici e oncologici. Sono i cosiddetti caregiver familiari, figure fondamentali che quotidianamente si occupano di cure e sostegno. Il disegno di legge approvato rappresenta un primo passo, ma la strada da fare resta lunga. La loro presenza è silenziosa ma essenziale, e ora si attende che le misure concrete arrivino per migliorare davvero la loro condizione.

Sono tra i 7 e gli 8,5 milioni i caregiver familiari in Italia, persone che assistono un proprio caro non autosufficiente o affetto da patologie croniche e oncologiche. Numeri dietro i quali si annidano storie d’amore, ma anche di isolamento, fatica, paura, burnout e mancanza di supporto. Si rivolge a loro il ddl Locatelli, approvato dal governo a gennaio, che per la prima volta riconosce ufficialmente la figura del caregiver, introducendo un contributo economico e varie forme di tutele differenziate. Per il quarto anno consecutivo, il gruppo di advocacy ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’, ha riunito associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici, rappresentanti politici, clinici e stakeholder. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caregiver: il ddl è un primo passo, ma la strada è ancora lunga

Approfondimenti su Caregiver Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Caregiver Italia

Argomenti discussi: World Cancer Day, la battaglia invisibile dei caregiver: il Ddl Locatelli accende i riflettori su chi cura nell’ombra; Caregiver familiari, le critiche al DDL Locatelli; CAREGIVER FAMILIARI, LE CRITICHE AL DDL LOCATELLI; Il nuovo ddl sui caregiver: un primo sistema di tutele.

Caregiver: il ddl è un primo passo, ma la strada è ancora lungaIl ddl Locatelli riconosce per la prima volta la figura del caregiver familiare, ma le tutele vanno rafforzate. lapresse.it

World Cancer Day: il ruolo chiave del caregiver in oncologiaRoma, 5 feb. (askanews) - In occasione della giornata mondiale per la lotta al cancro, World Cancer Day, il Gruppo La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere ha riunito, per il quarto ... quotidiano.net

Chi soffre di diabete è il primo e più importante caregiver di sé stesso. Ecco perché l'accoglienza di questi pazienti e la loro formazione nella gestione della patologia sono due aspetti che curiamo con particolare attenzione nella nostra Unità Operativa Comple facebook