Marina Carr riscrive La locandiera di Goldoni | in scena a Venezia Mirandolina
Questa settimana, Venezia accoglie la regista Marina Carr con la sua versione di
Attraversa le epoche e unisce le culture la Mirandolina di Marina Carr, che arriva al Teatro Goldoni di Venezia giovedì 13 febbraio, in replica fino al 15 febbraio. Un ritorno simbolico, là dove tutto è iniziato: tra le calli veneziane Carlo Goldoni trasse ispirazione per scrivere La locandiera.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
