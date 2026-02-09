Marina Carr riscrive La locandiera di Goldoni | in scena a Venezia Mirandolina

Questa settimana, Venezia accoglie la regista Marina Carr con la sua versione di

Attraversa le epoche e unisce le culture la Mirandolina di Marina Carr, che arriva al Teatro Goldoni di Venezia giovedì 13 febbraio, in replica fino al 15 febbraio. Un ritorno simbolico, là dove tutto è iniziato: tra le calli veneziane Carlo Goldoni trasse ispirazione per scrivere La locandiera.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

